AOC AG352UCG6 Black Edition показали геймерам

Официально представлен монитор AOC AG352UCG6 Black Edition, который понравится ценителям красивого дизайна и большой диагонали. Я не могу сказать, что это прямо лучшее решение на рынке игровых мониторов - изогнутая панель при 35 дюймах смотрится не очень удобно, особенно если вы будете смотреть на нее с близкого расстояния. Играть на таком мониторе в какие-то одиночные игры вполне удобно и картинка сочная, но вам нужно еще и компьютер неплохой такой приобрести, ведь без него вы не сможете при таком разрешении запустить современные игры. Получается очень дорогая игрушка, которая не всегда имеет преимущества перед обычным плоским монитором на 27 дюймов - поиграть в шутеры, к примеру, на таком дисплее будет проблематично, слишком уж картинка получается нестандартная. Лично я не вижу покупателя для этого монитора.