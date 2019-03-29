AOC Agon AG272FCX6 для настоящих геймеров

В последнее время вышло очень много игровых мониторов, которые не имеют ничего общего с играми. Производители просто делают интересный дизайн самому обычному продукту и называют его игровым. С AOC Agon AG272FCX6 иная история, ведь здесь все очень правильно реализовано. Диагональ дисплея составляет 27 дюймов, что дает вам достаточно дюймов для изучения игрового мира, но не заставляет глаза уставать. Разрешение достигает 1920 на 1080 точек, это стандартный FullHD монитор без каких-либо широких форматов. При этом частота обновления матрицы достигает 165 Гц, что дает вам в шутерах или мультиплеерных играх других жанров ощутимое преимущество над врагом. Пока что цена на новинку не называется, но это явно крутой продукт и он не для всех.