AOC P1 Series официально анонсировали

Официально представлена новая серия мониторов AOC P1 Series. Данная серия включает сразу несколько диагоналей, но в целом линейка получилась довольно доступной и выглядит привлекательно. Например, самая младшая модель на 21,5 дюймов стоит всего 190 евро и с разрешением 1920 на 1080 точек выглядит вполне разумным решением для большинства пользователей. Матрица IPS типа, возможность повернуть дисплей и прочие мелочи открывают перед вами громадный выбор возможностей для использования. Более старшие модели с большей диагональю смотрятся уже не так привлекательно, так как там цена приближается к уровню, когда конкурентов уже слишком много. Остается лишь надеяться, что в будущем производитель будет выдавать еще более доступные решения, ведь на данный момент гаджет смотрится не очень дешевым выбором.