AOC V2 Series с тонкими рамками

В последнее время можно заметить моду на мониторы без рамок. Это довольно интересное решение, которое пользователям очень нравится — монитор выглядит более современным и привлекательным, плюс если ставите три монитора в ряд, то рамки практически нет и работать можно с удовольствием. Новинка AOC V2 Series явно порадует вас качественной картинкой и достаточно привлекательным дизайном корпуса. Это устройство для работы или домашнего использования, плюс производитель представил сразу несколько моделей в серии, дабы каждый мог подобрать себе что-то классное. Сейчас можно говорить о том, что это одно из лучших решений для полупрофессиональной деятельности или казуального использования. Будем надеяться, что в будущем производитель покажет больше таких вариантов.