AOC анонсировала три модели мониторов с частотой 75 Гц нового поколения

Компания AOC недавно анонсировала три новых модели мониторов. Которые оснащены экраном с диагональю 31,5 дюйма и экраном с диагональю 34 дюйма, в которых также есть встроенные динамики мощностью 3 Вт.

Модель Q34E2A оснащен 34-дюймовым IPS-дисплеем, разрешением экрана 2560 x 1080 пикселей с частотой обновления 75 Гц, 300 нит и временем отклика 4 мс. Кроме того, монитор имеет 2 порта HDMI, 1 порт DP и разъем для наушников.

31,5-дюймовая модель имеет разрешение 4К (3840 x 2160 пикселей) с соотношением сторон экрана 16: 9 и частотой обновления 60 Гц, которая имеет такую ​​же яркость и время отклика, что и Q34E2A.

Модель Q32E2N имеет 31,5-дюймовый дисплей с разрешением 2K (2560 x 1440 пикселей), частотой обновления 75 Гц и яркостью 250 нит. Также он поддерживает функции Flicker Free и Low Blue Light, чтобы не утомлять глаза.

По цене, AOC продает 34-дюймовый Q34E2A за 322 доллара, U32E2N с экраном 4K стоит около 450 долларов, а Q32E2N с экраном 2K продается по розничной цене 257 долларов.