AOC анонсирует Agon 3 AG353UCG

2019-04-07, Автор - kinder_ggwp; Продукт - AOC AG353UCG; [136]
Бренд AOC объявляет о появлении топ модели новой линейки игровых мониторов на мероприятии в Мадриде Agon 3 AG353UCG.

35-дюймовый монитор 21:9 отличается прежде всего использованием HDR и G-Sync в сочетании с 200 Гц. Цена пока неизвестна, но представитель AOC упомянул цену от 2000 до 2200 евро, в зависимости от того, какие корректировки еще предстоит сделать.

Экран имеет разрешение 3440x1440 пикселей (сверх широкий QHD) и частоту обновления 200 Гц. Входами являются HDMI 2.0 и порт дисплея 1.4, через HDMI частота обновления ограничена 100 Гц. Также имеется четырех портовый USB 3.1 Gen1. Есть также аудиовходы и выходы и встроенный динамик 2x 8 Вт.

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