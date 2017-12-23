AOC добавляет три G90 безрамочных игровых монитора

AOC сегодня представляет три новых игровых монитора, которые расширяют свою успешную игровую линию основного направления, представленную хорошо принятыми G2460PF и G2460VQ6. В дополнение к их привлекательной безрамочной конструкцииНовая серия G90 обладает впечатляющим набором спецификаций и функций, гарантируя первоклассный игровой опыт: частота обновления 144 Гц и технология AMD FreeSync обеспечивают плавный игровой процесс без зависания, разрыва или размытости движения. Новые дисплеи G90 предлагают AOC Low Input Lag Mode и AOC Shadow Control, а также удобную подставку, которая легко монтируется и снимается без винтов - идеально подходит для вечеринок в ЛВС и турниров по esports.