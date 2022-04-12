AOC и Porsche Design представили монитор Agon Pro PD32M

AOC и Porsche Design представили очередную совместную разработку, новый монитор Agon Pro PD32M.

Agon Pro PD32M - это безрамочный 32-дюймовый монитор с частотой обновления 144 Гц и разрешением 4K. Он сертифицирован по стандарту Display HDR 1400, имеет максимальную яркость 1600 нит, обеспечивает охват до 97 % цветового пространства DCI-P3. Кроме того, монитор поддерживает технологию AdaptiveSync.

Монитор Agon Pro PD32M оснащен двумя портами HDMI 2.1, одним портом DisplayPort 1.4, разъемом USB-C, а также четырьмя USB-C. Порты 3.2 (10 Гбит/с), кроме того есть разъем для наушников. На задней панели встроена светодиодная подсветка Light FX.

Ориентировочная стоимость нового монитора Agon Pro PD32M составляет около 1799 долларов.

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