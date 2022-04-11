AOC и Porsche Design совместно выпустили мини-светодиодный дисплей Agon Pro PD32M

AOC выпустила новый игровой монитор под своим брендом Agon Pro. Монитор PD32M был разработан в сотрудничестве с Porsche Design, которая не является той же компанией, что и производитель автомобилей. PD32M основан на безрамочном 32-дюймовом мини-светодиодном дисплее с поддержкой 4K 144 Гц и имеет сертификат Display HDR 1400 с максимальной яркостью 1600 нит.

Монитор обеспечивает 97 процентов цветового пространства DCI-P3, что делает его достойным дисплеем как для работы, так и для игр. Дисплей поддерживает AdaptiveSync, но не было предоставлено никаких подробностей о том, какой вариант стандарта используется.

Со стороны подключения монитор оснащен, двумя портами HDMI 2.1, одним портом DisplayPort предположительно версии 1.4, один USB-C, а также четырьмя USB-C и разъем для наушников. Судя по фотографии задней панели PD32M, там также есть пара дополнительных разъемов 3,5 мм и еще один порт неизвестного типа сзади. Из этого изображения также видно, что используется внешний блок питания.

На каждой стороне монитора есть вешалка для гарнитуры, а на задней части дисплея есть светодиодное устройство, которое AOC называет Light FX.

PD32M также оснащен парой 8-ваттных динамиков, имеющих сертификат DTS. Возможно, самой интересной функцией является беспроводной пульт дистанционного управления или быстрый переключатель, как его называет AOC, который позволяет вам изменять настройки дисплея, не касаясь задней части дисплея.

Как и у многих игровых мониторов, подставка кажется слишком большой и, вероятно, займет много места на столе, но дисплей можно поворачивать, а подставка регулируется по высоте.

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