AOC представил игровой монитор AGON PRO AG274QZM

AGON by AOC — один из ведущих мировых брендов игровых мониторов и аксессуаров для ИТ — объявил о выпуске 27-дюймового монитора AGON PRO AG274QZM — сверхбыстрого игрового монитора с частотой 240 Гц, разрешением QHD и потрясающей панелью MiniLED IPS. AG274QZM прекрасно сочетается с резкими и точными цветами панели IPS с подсветкой MiniLED, которая имеет 576 зон затемнения, что позволяет монитору получить сертификат высокого уровня DisplayHDR 1000 с пиковой яркостью 1200 нит, отображая глубокий черный цвет и яркий солнечный свет в одном кадре. , предлагая по-настоящему высокоскоростные игры (1 мс GtG) без компромиссов, которые ищут конкурентоспособные геймеры.

Безрамочная 27-дюймовая IPS-панель с трех сторон, отображающая 1,07 миллиарда цветов, имеет разрешение QHD (2560 x 1440) и частоту обновления 240 Гц — наилучшее сочетание функций для современных высококлассных игр для достижения высокой точности и высокой частоты кадров.С другой стороны, частота обновления 240 Гц сегодня представляет собой новый базовый уровень для конкурирующих геймеров FPS, которые давно привыкли к частоте обновления 144 Гц и выше. С реальным временем отклика 1 мс GtG, динамичные действия на мониторе выглядят плавно, практически без ореолов. Благодаря встроенной совместимости с Nvidia G-Sync разрывы кадров и заикание устраняются благодаря переменной частоте обновления.

Главной особенностью монитора AG274QZM является подсветка MiniLED с 576 отдельными зонами затемнения. Включив подсветку только на небольшой части панели, монитор может достичь яркости до 1200 нит для отображения ярких визуальных элементов, таких как солнечный свет, огонь и т. д., при одновременном отображении глубоких темных теней. Этот широкий динамический диапазон значительно увеличивает воспринимаемый коэффициент контрастности и обеспечивает насыщенный, яркий и захватывающий игровой процесс. Благодаря входящему в комплект защитному экрану дисплей может справиться с такими проблемами, как яркий окружающий свет или отражения от сценического/заполняющего света, еще больше увеличивая воспринимаемую контрастность. Сертифицированный по стандарту VESA DisplayHDR 1000, монитор AG274QZM предлагает настоящий HDR в сочетании с высокой частотой обновления и четким разрешением QHD.

Кроме того, AG274QZM отлично подходит для геймеров, которые также работают дома или используют свои ПК для создания контента. Универсальный монитор поддерживает подключение USB-C с мощностью 65 Вт для зарядки и питания подключенных ноутбуков. С 4 портами USB 3.2 монитор может выступать в качестве док-станции для подключения дополнительных периферийных устройств, таких как клавиатура, мышь и т. д. Благодаря встроенному KVM-переключателю пользователи могут переключаться между двумя источниками при использовании того же набора клавиатуры и мыши.