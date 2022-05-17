AOC представил игровой монитор AGON PRO AG274QZM

AGON by AOC — один из ведущих мировых брендов игровых мониторов и аксессуаров для ИТ — объявил о выпуске 27-дюймового монитора AGON PRO AG274QZM — сверхбыстрого игрового монитора с частотой 240 Гц, разрешением QHD и потрясающей панелью MiniLED IPS. AG274QZM прекрасно сочетается с резкими и точными цветами панели IPS с подсветкой MiniLED, которая имеет 576 зон затемнения, что позволяет монитору получить сертификат высокого уровня DisplayHDR 1000 с пиковой яркостью 1200 нит, отображая глубокий черный цвет и яркий солнечный свет в одном кадре. , предлагая по-настоящему высокоскоростные игры (1 мс GtG) без компромиссов, которые ищут конкурентоспособные геймеры.

Безрамочная 27-дюймовая IPS-панель с трех сторон, отображающая 1,07 миллиарда цветов, имеет разрешение QHD (2560 x 1440) и частоту обновления 240 Гц — наилучшее сочетание функций для современных высококлассных игр для достижения высокой точности и высокой частоты кадров.С другой стороны, частота обновления 240 Гц сегодня представляет собой новый базовый уровень для конкурирующих геймеров FPS, которые давно привыкли к частоте обновления 144 Гц и выше. С реальным временем отклика 1 мс GtG, динамичные действия на мониторе выглядят плавно, практически без ореолов. Благодаря встроенной совместимости с Nvidia G-Sync разрывы кадров и заикание устраняются благодаря переменной частоте обновления.

Главной особенностью монитора AG274QZM является подсветка MiniLED с 576 отдельными зонами затемнения. Включив подсветку только на небольшой части панели, монитор может достичь яркости до 1200 нит для отображения ярких визуальных элементов, таких как солнечный свет, огонь и т. д., при одновременном отображении глубоких темных теней. Этот широкий динамический диапазон значительно увеличивает воспринимаемый коэффициент контрастности и обеспечивает насыщенный, яркий и захватывающий игровой процесс. Благодаря входящему в комплект защитному экрану дисплей может справиться с такими проблемами, как яркий окружающий свет или отражения от сценического/заполняющего света, еще больше увеличивая воспринимаемую контрастность. Сертифицированный по стандарту VESA DisplayHDR 1000, монитор AG274QZM предлагает настоящий HDR в сочетании с высокой частотой обновления и четким разрешением QHD.

Кроме того, AG274QZM отлично подходит для геймеров, которые также работают дома или используют свои ПК для создания контента. Универсальный монитор поддерживает подключение USB-C с мощностью 65 Вт для зарядки и питания подключенных ноутбуков. С 4 портами USB 3.2 монитор может выступать в качестве док-станции для подключения дополнительных периферийных устройств, таких как клавиатура, мышь и т. д. Благодаря встроенному KVM-переключателю пользователи могут переключаться между двумя источниками при использовании того же набора клавиатуры и мыши.

Представлен изогнутый игровой монитор MSI MPG Artymis 273CQR…
Представлен изогнутый игровой монитор MSI MPG Artymis 273CQRКомпания MSI пополнила ассортимент геймерских мониторов моделями MPG Artymis 273CQR-QD и MPG Artymis 273C…
Представлен 165-Гц игровой QHD-монитор Dell G3223D …
Представлен 165-Гц игровой QHD-монитор Dell G3223D Компания Dell представила геймерский монитор G3223D, который получил 31,5-дюймовую IPS-панель с разрешени…
Продажи смарт-монитора Smart Monitor M8 достигли 1 миллиона…
Продажи смарт-монитора Smart Monitor M8 достигли 1 миллионаКомпания Samsung объявила, что продажи ее линейки смарт-мониторов Samsung достигли 1 миллиона. Недавно ко…
Монитор ASUS ROG Strix XG256Q оснащен IPS-дисплеем с частото…
Монитор ASUS ROG Strix XG256Q оснащен IPS-дисплеем с частотоКомпания ASUS представила новый игровой монитор ROG Strix XG256Q. …
Dell выпустила 165-Гц монитор G2723HN…
Dell выпустила 165-Гц монитор G2723HNКомпания Dell выпустила монитор G2723HN. В нем используется панель Fast IPS с разрешением FHD, временем о…
RedMagic представила игровой монитор, игровые периферийные у…
RedMagic представила игровой монитор, игровые периферийные уПосле четырех лет успеха в качестве бренда игровых смартфонов суббренд Nubia RedMagic объявил о своих пла…
Представлен моноблок Huawei MateStation X…
Представлен моноблок Huawei MateStation XКомпания Huawei пополнила ассортимент моноблочных ПК моделью MateStaion X, которая войдет в экосистему Hu…
Представлен изогнутый монитор Xiaomi Redmi 30…
Представлен изогнутый монитор Xiaomi Redmi 30Xiaomi представила новый изогнутый игровой монитор под своим брендом Redmi. В настоящее время этот 30-дю…
Обзор AOC 24B2XH. Рабочий 24-дюймовый монитор для дома и офиса Обзор AOC 24B2XH. Рабочий 24-дюймовый монитор для дома и офиса
Обзор AOC C32G2ZE/BK. Игровой Full HD монитор с 240 ГцОбзор AOC C32G2ZE/BK. Игровой Full HD монитор с 240 Гц
Обзор Philips 498P9. Один монитор вместо трех для таблиц, работы и монтажа видеоОбзор Philips 498P9. Один монитор вместо трех для таблиц, работы и монтажа видео
Обзор AOC G2790VXA. Недорогой игровой монитор с 144 ГцОбзор AOC G2790VXA. Недорогой игровой монитор с 144 Гц
Обзор Predator XB323UGPbmiiphzx. Игровой WQHD монитор с IPS 170 ГцОбзор Predator XB323UGPbmiiphzx. Игровой WQHD монитор с IPS 170 Гц
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
Яндекс.Метрика
2006-2022
© MegaObzor