AOC представил игровой монитор AGON PRO AG275QXL

Один из ведущих мировых брендов игровых мониторов и ИТ-аксессуаров, AGON by AOC, в партнерстве с Riot Games представил первый монитор, вдохновленный League of Legends и ее культовой технологией Hextech. AGON PRO AG275QXL — AGON League of Legends Edition имеет уникальный дизайн и специальные функции, созданные специально для игр в жанре MOBA. AG275QXL будет доступен в марте 2022 года на Amazon по цене 479,99 долларов США.

League of Legends — самая популярная компьютерная игра в мире, в которой участвуют миллионы игроков, соревнующихся друг с другом с высокими навыками. Компания AGON by AOC создала первый монитор, специально разработанный для того, чтобы предоставить игрокам во всем мире наилучшие впечатления от Rift с уникальными функциями, такими как реактивное освещение для игровых событий. Игроки известной игры сразу заметят особый стиль AG275QXL с захватывающим дизайном, вдохновленным Hextech, который объединяет мир магии и технологий.

Визуально монитор представляет собой выдающийся образец, который во всех аспектах воплощает в себе League of Legends: корпус и подставка украшены элементами культового дизайна Hextech, характерного для всей вселенной League of Legends. Монитор сияет благодаря специальному световому эффекту, который синхронизируется с происходящим в игре действием. Игроки будут полностью погружены в свой собственный монитор League of Legends.

Чтобы гарантировать стабильную и высококачественную производительность как для обычных игроков, так и для начинающих киберспортсменов, AG275QXL обладает первоклассными характеристиками: 27-дюймовый IPS-экран имеет разрешение QHD с высокой частотой обновления 170 Гц для плавного изображения даже в самые сумасшедшие командные бои.Чтобы устранить заикание и разрывы, AG275QXL поддерживает адаптивную синхронизацию с FreeSync Premium и безупречное время отклика 1 мс GtG, что дополнительно обеспечивает безупречный результат. Благодаря VESA DisplayHDR 400, ShadowControl и режиму без мерцания игроки могут наслаждаться длительной игрой . AGON от AOC стремится создать для геймеров подходящее оборудование, чтобы максимально увеличить их производительность и помочь им преодолеть трудности.

Комментарии и отзывы AGON PRO AG275QXL
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