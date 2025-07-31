AOC представила геймерские мониторы на 610 Гц

Устройство выделяется уникальным дизайном, вдохновлённым CS2 — на стойке красуется логотип CS. Вторая модель AGON PRO AG246FK6 имеет такие же технические характеристики, но лишена оформления в стиле CS. Обе модели обеспечивают частоту обновления до 610 Гц и сверхнизкое время отклика — 0,5 мс GtG и 0,3 мс MPRT, что критично для мгновенной смены кадров в динамичных играх. Дополнительно реализована технология MBR+ (Motion Blur Reduction Plus), улучшающая чёткость изображения при быстрых движениях. Мониторы также предлагают специальные предустановки, оптимизированные для разных игровых жанров. Особенно выделяется модель CS24A, предлагающая три уникальных режима отображения: фирменный CS Mode для CS2, а также FPS2 и FPS3 — для других соревновательных шутеров.