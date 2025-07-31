AOC представила геймерские мониторы на 610 Гц

После того как MSI продемонстрировала свои мониторы с частотой выше 600 Гц на выставке Computex, AOC также вступила в гонку ультрабольших герцовок. Под брендом AGON, подразделением AOC, ориентированным на геймеров, были выпущены два монитора с разрешением 1080p и матрицей TN, которые способны обновляться с частотой 610 Гц. Эти устройства разработаны с прицелом на максимальную плавность изображения и соответствуют требованиям профессиональной игровой сцены. На данный момент это, вероятно, единственные мониторы после ASUS, способные достичь 610 Гц, что делает их одними из самых быстрых в мире. Один из них — AGON PRO CS24A, созданный в сотрудничестве с разработчиками Counter-Strike 2.

Устройство выделяется уникальным дизайном, вдохновлённым CS2 — на стойке красуется логотип CS. Вторая модель AGON PRO AG246FK6 имеет такие же технические характеристики, но лишена оформления в стиле CS. Обе модели обеспечивают частоту обновления до 610 Гц и сверхнизкое время отклика — 0,5 мс GtG и 0,3 мс MPRT, что критично для мгновенной смены кадров в динамичных играх. Дополнительно реализована технология MBR+ (Motion Blur Reduction Plus), улучшающая чёткость изображения при быстрых движениях. Мониторы также предлагают специальные предустановки, оптимизированные для разных игровых жанров. Особенно выделяется модель CS24A, предлагающая три уникальных режима отображения: фирменный CS Mode для CS2, а также FPS2 и FPS3 — для других соревновательных шутеров.