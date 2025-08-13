Монитор Samsung Odyssey G7 G75F оценен в 1200 долларов

Компания Samsung пополнила ассортимент мониторов моделью Odyssey G7 G75F, которая получила 40-дюймовую изогнутую VA-панель с разрешением 5120:2160 точек (формат WUHD). Новинка также характеризуется радиусом кривизны 1000R, кадровой частотой 180 Гц, временем отклика GtG 1 мс, типовой яркостью 350 нит, контрастностью 3000:1, сертификацией VESA DisplayHDR 600, HDR10+ Gaming и AMD FreeSync Premium Pro, глубиной цвета 10 бит, заводской калибровкой, 99% покрытием цветовой палитры sRGB и 90% DCI-P3, портами HDMI 2.1 и DisplayPort 1.4, 3,5-мм гнездом для наушников, одним интерфейсом USB-B и двумя USB-A 3.2 Gen 1. Цена монитора на американском рынке составляет 1200 долларов.