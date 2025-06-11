Китайская компания готовит к релизу монитор на 720 Гц

Если недавно анонсированные мониторы от MSI и ASUS с частотой 600 Гц кажутся вам недостаточно быстрыми, то новинка от SDC точно вас заинтересует. Хотя официальный анонс устройства пока не состоялся, SDC уже тизерила его характеристики — информация об этом появилась на Reddit. SDC — китайский производитель мониторов, и судя по слитой информации, он готовит к выпуску WOLED-монитор с частотой 720 Гц. В отличие от 600-герцовых моделей MSI и ASUS, использующих TN-матрицы, здесь речь идёт о OLED-панели, для которой текущий максимум ранее составлял 500 Гц. ASUS и MSI работают над своими флагманскими QD-OLED мониторами с разрешением 2K и частотой 480 Гц, основанными на 3-м поколении QD-OLED от Samsung, а вот SDC собирается использовать более новое 4-е поколение W-OLED панелей от LG.

Иными словами, монитор от SDC станет не просто самым быстрым по частоте обновления — он также будет самым быстрым среди OLED-мониторов, с рабочим диапазоном от 540 до 720 Гц. Устройство имеет разрешение 1440p, однако вызывает вопросы используемый разъём — DisplayPort 1.4, который физически не способен передавать несжатое изображение в таком разрешении и с такой частотой. Для этого нужен стандарт DP 2.1 UHBR20 с пропускной способностью 80 Гбит/сек. Поэтому, вероятно, для достижения 720 Гц пользователю придётся переключиться на разрешение 1080p. Тем не менее, характеристики впечатляют — яркость составляет до 335 нит в режиме SDR и до 1500 нит в HDR, а цена составит около 1000 долларов.
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