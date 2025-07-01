Представлен 240-Гц монитор HKC CG321QKS

Компания HKC пополнила ассортимент геймерских мониторов моделью CG321QKS, которая основана на 31,5-дюймовой изогнутой VA-панели с разрешением 2560:1440 точек (формат 2K). Новинка также характеризуется кривизной 1000R, частотой обновления изображения 240 Гц, максимальной яркостью 300 нит, временем отклика 1 мс, глубиной цвета 8 бит, 90-процентным покрытием цветового пространства DCI-P3, подставкой с регулировкой высоты, угла наклона и поворота, настенным креплением VESA, двумя интерфейсами HDMI 2.0, одним портом DisplayPort 1.4 и 3,5-мм гнездом для наушников. Цена HKC CG321QKS на дебютном китайском рынке составляет эквивалент 190 долларов.