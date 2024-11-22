Игровой QHD-монитор 180 Гц. Обзор и тесты GIGABYTE M27QA

Монитор важный элемент в игровом процессе и не только, именно на него выводится вся информация и изображение. От него в том числе зависит визуальное восприятие реальной производительности собранной игровой системы или рабочей станции. Тестируемый сегодня GIGABYTE M27QA оснащен матрицей IPS с разрешением Quad HD (2560х1440 пикселей) и частотой обновления 180 Гц. Помимо этого отмечается 10-разрядная глубина цвета, 95% охват цветового пространства DCI-P3.

GIGABYTE M27QA

Комплектация

GIGABYTE M27QA

Коробка из плотного картона с тематическим оформлением. Внутри комплектующие распределены на подложке из пенопласта, а сама панель надежно защищена от получения повреждений при перевозке.

GIGABYTE M27QA

Комплект включает DisplayPort и HDMI кабели, USB, внешний блок питания с силовым кабелем, руководство пользователя и гарантийный талон.

GIGABYTE M27QA

Внешний вид

Подставка поставляется в разобранном виде, сборка у нее проходит без помощи инструментов. Состоит из основания с двумя направленными в сторону лучами и стойки. Все несущие элементы выполнены из штампованной стали и алюминия.

GIGABYTE M27QA

Размещается на ней устойчиво. Владелец сможет менять высоту расположения панели, а также наклонять ее вперед и назад. В основании стойки есть отверстие, через которое можно будет провести питающий и интерфейсный кабель, собрав в общий пучок.

GIGABYTE M27QA

Подставка крепится к задней крышке с помощью механической защелкой. Вместо нее можно использовать VESA-100 кронштейн.

GIGABYTE M27QA

Несмотря на то что GIGABYTE M27QA позиционируется как игровой, внешний вид у него универсален. Основа его выполнена из пластика черного цвета с матовым покрытием. На лицевой панели отсутствуют броские декоративные элементы.

GIGABYTE M27QA

Боковые рамки узкие, монитор подходит под сеттинг из нескольких, обеспечивая практически бесшовной пространство. Поверхность экрана полуматовая, не бликует.

GIGABYTE M27QA

Пятипозиционный джойстик на задней крышке, а рядом с ним кнопка KVM. В верхней части вентиляционная решетка, используемая для отвода теплого воздуха.

GIGABYTE M27QA

Панель разъемов включает аудиоразъем для подключения гарнитуры, два HDMI, DisplayPort, USB-C, поддерживающий ввод изображения и подачу питания на подключенное устройство, например ноутбук. Доступен встроенный USB-хаб с двумя скоростными USB. Блок питания внешний.

GIGABYTE M27QA

Меню управления

При нажатии на джойстик отображается меню с тремя разделами и дополнительными пунктами: общие настройки, игровой ассистент, KVM, отключение. Отдельное меню у GIGABYTE M27QA связанное с функцией KVM, позволяющий одновременно работать с двумя системами и переключаться между ними.

GIGABYTE M27QA

Навигация в основных настройках удобная. Опции настроек распределены по вкладкам и все они полностью локализованы под русскоязычных пользователей. Детальное управление параметрами работы матрицы и режимами работы дисплея. Игровой ассистент позволит добавить таймер, счетчик частоты кадров, перекрестие прицела и метки выравнивания. Доступна экранная лупа, область для лучшего прицеливания.

Софт

GIGABYTE M27QA

Подключив GIGABYTE M27QA с помощью USB-кабеля к системе владелец сможет не только подключать накопители и периферии, но и детально управлять монитором. Доступно две утилиты OSD Sidekick с более детальным набором возможностей, а также фирменный центр GIGABYTE CONTROL CENTER, в котором собраны только базовые и часто используемые опции.

GIGABYTE M27QA

Тесты

В мониторе поддерживается функция AMD FreeSync на входах HDMI (до 144 Гц) и DisplayPort (до 180 Гц). При использовании видеокарты NVIDIA корректно работала G-SYNC Compatible. Выводимое изображение плавное, без разрывов. Поддерживает разрешение 2560х1440 пикселей с 10-битной глубиной цвета. Монитор соответствует требованиям DisplayHDR 400. Выдавая высокую яркость. При проведении тестирования GIGABYTE M27QA мы использовали калибратор, данные были получены на четырех разных профилях.

Стандартный

В стандартном режиме получили 100% охват sRGB, 88% AdobeRGB, 98% P3.

GIGABYTE M27QA

GIGABYTE M27QA

Яркость 326 кд/м². Это соответствует DisplayHDR 400.

GIGABYTE M27QA

FPS

GIGABYTE M27QA

GIGABYTE M27QA

Гамма sRGB

GIGABYTE M27QA

GIGABYTE M27QA

Фильмы

GIGABYTE M27QA

GIGABYTE M27QA

Итоги

Золото. Выбор редакции MegaObzorGIGABYTE M27QA – игровой QHD-монитор, поддерживающий высокую частоту обновления 180 Гц с синхронизацией, высокой точностью цветопередачи, функциями игрового ассистента. Выбор интерфейсов, скоростной USB-концентратор, KVM, DisplayHDR 400, регулируемая подставка, детальные настройки через встроенное меню и ПО для операционной системы, узкие боковые рамки.
GIGABYTE M27QA получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".
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