Игровой QHD-монитор 180 Гц. Обзор и тесты GIGABYTE M27QA

Коробка из плотного картона с тематическим оформлением. Внутри комплектующие распределены на подложке из пенопласта, а сама панель надежно защищена от получения повреждений при перевозке.
Комплект включает DisplayPort и HDMI кабели, USB, внешний блок питания с силовым кабелем, руководство пользователя и гарантийный талон.
Размещается на ней устойчиво. Владелец сможет менять высоту расположения панели, а также наклонять ее вперед и назад. В основании стойки есть отверстие, через которое можно будет провести питающий и интерфейсный кабель, собрав в общий пучок.
Подставка крепится к задней крышке с помощью механической защелкой. Вместо нее можно использовать VESA-100 кронштейн.
Несмотря на то что GIGABYTE M27QA позиционируется как игровой, внешний вид у него универсален. Основа его выполнена из пластика черного цвета с матовым покрытием. На лицевой панели отсутствуют броские декоративные элементы.
Боковые рамки узкие, монитор подходит под сеттинг из нескольких, обеспечивая практически бесшовной пространство. Поверхность экрана полуматовая, не бликует.
Пятипозиционный джойстик на задней крышке, а рядом с ним кнопка KVM. В верхней части вентиляционная решетка, используемая для отвода теплого воздуха.
Панель разъемов включает аудиоразъем для подключения гарнитуры, два HDMI, DisplayPort, USB-C, поддерживающий ввод изображения и подачу питания на подключенное устройство, например ноутбук. Доступен встроенный USB-хаб с двумя скоростными USB. Блок питания внешний.
Навигация в основных настройках удобная. Опции настроек распределены по вкладкам и все они полностью локализованы под русскоязычных пользователей. Детальное управление параметрами работы матрицы и режимами работы дисплея. Игровой ассистент позволит добавить таймер, счетчик частоты кадров, перекрестие прицела и метки выравнивания. Доступна экранная лупа, область для лучшего прицеливания.
Подключив GIGABYTE M27QA с помощью USB-кабеля к системе владелец сможет не только подключать накопители и периферии, но и детально управлять монитором. Доступно две утилиты OSD Sidekick с более детальным набором возможностей, а также фирменный центр GIGABYTE CONTROL CENTER, в котором собраны только базовые и часто используемые опции.
Яркость 326 кд/м². Это соответствует DisplayHDR 400.