Представлен 240-Гц монитор Hisense 34G6K Ultra

Компания Hisense пополнила ассортимент геймерских мониторов моделью 34G6K Ultra, которая основана на 34-дюймовой изогнутой VA-панели с разрешением 3440:1440 точек. Новинка также характеризуется радиусом кривизны 1000R, кадровой частотой 240 Гц, максимальной яркостью 400 нит, временем отклика MPRT 1 мс, статической контрастностью 4000:1, глубиной цвета 8 бит, 125% покрытием цветовой палитры sRGB и 97% DCI-P3, подставкой с регулировкой высоты, угла наклона и поворота, двумя 3-Вт динамиками, настенным креплением VESA (75:75 мм), двумя интерфейсами HDMI 2.1, одним портом DisplayPort 1.4 и 3,5-мм гнездом для наушников. Цена монитора не дебютном китайском рынке составляет 235 долларов.

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