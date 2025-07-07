Представлен бюджетный 300-Гц монитор HKC G27H4Plus

Компания HKC пополнила ассортимент недорогих геймерских мониторов моделью G27H4Plus, которая основана на 27-дюймовой IPS-панели с разрешением 2560:1440 точек (формат 2K). Новинка также характеризуется кадровой частотой 300 Гц, углами обзора 178°, временем отклика 1 мс, максимальной яркостью 400 нит, контрастностью 1000:1, глубиной цвета 10 бит (8-бит+FRC), 95-процентным покрытием цветовой палитры DCI-P3, комплектной подставкой с регулируемой высотой, углом наклона и поворота, настенным креплением VESA 75:75 мм, двумя интерфейсами HDMI 2.1, одним разъемом DisplayPort 1.4 и 3,5-мм гнездом для наушников. Цена монитора на дебютном китайском рынке составляет эквивалент 165 долларов.

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