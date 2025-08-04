Представлен 240-Гц монитор MSI MAG 245F X24

Компания MSI пополнила ассортимент геймерских мониторов моделью MAG 245F X24, которая основана на 23,8-дюймовой матрице Fast IPS с разрешением 1920:1080 точек. Новинка также характеризуется кадровой частотой 240 Гц, максимальной яркостью 300 нит, статической контрастностью 1000:1, временем отклика GtG 0,5 мс, глубиной цвета 8 бит, 87% покрытием цветовой палитры DCI-P3, 85% охватом AdobeRGB и 112% sRGB, подставкой с функцией регулировки угла наклона, настенным креплением VESA 100:100 мм, интерфейсом DisplayPort 1.2 (с поддержкой 240 Гц), портом HDMI 2.0 (240 Гц) и 3,5-мм гнездом для наушников. Цена монитора на дебютном китайском рынке составляет эквивалент 83 долларов.

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