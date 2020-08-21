AOC представила четыре новых изогнутых игровых монитора

AOC представила четыре новых изогнутых игровых монитора c кривизной 1500R. Мониторы предлагают высокую частоту обновления экрана с временем отклика 1 мс. Мониторы имеют схожие технические характеристики, но C24G2U и C27G2U предлагают более эргономичную подставку и больше возможностей подключения, чем у C24G2AE и C27G2AE.

Как мы видим по названию мониторов, AOC предложит два варианта, на 24 и 27 дюймов. Дисплеи мониторов основаны на VA-матрице. Новинки обеспечивают охват до 120% цветовой гаммы sRGB и до 89% Adobe RGB.

Новые мониторы имеют два порта HDMI 1.4, разъем DisplayPort 1.2, порт VGA, разъем для наушников и микрофона. Компания оборудовала мониторы двумя динамиками мощностью по 2 Вт. Также есть USB концентратор с четырьмя портами USB 3.2. Для четырех мониторов предусмотрена поддержка VESA 100 на 100 мм.

Стоимость мониторов начинается от 217 долларов.
Комментарии и отзывы AOC C24G2U, 24G2AE, C27G2U и C27G2AE
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