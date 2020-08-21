AOC представила четыре новых изогнутых игровых монитора

Как мы видим по названию мониторов, AOC предложит два варианта, на 24 и 27 дюймов. Дисплеи мониторов основаны на VA-матрице. Новинки обеспечивают охват до 120% цветовой гаммы sRGB и до 89% Adobe RGB.
Новые мониторы имеют два порта HDMI 1.4, разъем DisplayPort 1.2, порт VGA, разъем для наушников и микрофона. Компания оборудовала мониторы двумя динамиками мощностью по 2 Вт. Также есть USB концентратор с четырьмя портами USB 3.2. Для четырех мониторов предусмотрена поддержка VESA 100 на 100 мм.
Стоимость мониторов начинается от 217 долларов.