AOC представила два монитора для геймеров

Мониторы оснащены 34 дюймовым изогнутым VA дисплеем с соотношением сторон 21: 9 и разрешением 3440 x 1440 пикселей. Согласно AOC, обе модели похожи снаружи и изнутри, с одним ключевым отличием частотой обновления, CU34G2X имеет частоту обновления 144 Гц, а CU34G2 частоту обновления 100 Гц.

Модели имеют углы обзора 178 градусов. Коэффициент контрастности 3000: 1 и максимальная яркость 300 кд/м². Время отклика составляет 1 мс. Мониторы поддерживают технологию FreeSync. На задней панели находятся два порта HDMI, порт DisplayPort, четыре разъема USB 3.0 Type-A и 3,5 мм аудиовыход. Обе модели снабжены регулировкой поворота, наклона и высоты. Мониторы поддерживают VESA 100 х 100 и пару встроенных динамиков.

Дополнительные функции включают технологии FlickerFree и Low Blue Light. Для геймеров есть AOC Game Color, который позволяет регулировать насыщенность цветов и Dial Point, функция, которая отображает на экране перекрестие для помощи прицеливания. AOC CU34G2 и AOC CU34G2X будут доступны в январе 2020 года по цене £ 399 и £ 499 соответственно.