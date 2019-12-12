AOC представила два монитора для геймеров

2019-12-12, Автор - Ramil; Продукт - CU34G2 и CU34G2X; [28]
Мониторы оснащены 34 дюймовым изогнутым VA дисплеем с соотношением сторон 21: 9 и разрешением 3440 x 1440 пикселей. Согласно AOC, обе модели похожи снаружи и изнутри, с одним ключевым отличием частотой обновления, CU34G2X имеет частоту обновления 144 Гц, а CU34G2 частоту обновления 100 Гц.

Модели имеют углы обзора 178 градусов. Коэффициент контрастности 3000: 1 и максимальная яркость 300 кд/м². Время отклика составляет 1 мс. Мониторы поддерживают технологию FreeSync. На задней панели находятся два порта HDMI, порт DisplayPort, четыре разъема USB 3.0 Type-A и 3,5 мм аудиовыход. Обе модели снабжены регулировкой поворота, наклона и высоты. Мониторы поддерживают VESA 100 х 100 и пару встроенных динамиков.

Дополнительные функции включают технологии FlickerFree и Low Blue Light. Для геймеров есть AOC Game Color, который позволяет регулировать насыщенность цветов и Dial Point, функция, которая отображает на экране перекрестие для помощи прицеливания. AOC CU34G2 и AOC CU34G2X будут доступны в январе 2020 года по цене £ 399 и £ 499 соответственно.

Комментарии и отзывы CU34G2 и CU34G2X
Лучшая веб-камера 2019 года. Razer Kiyo...
Лучшая веб-камера 2019 года. Razer KiyoDefender C-2525HD ...
Обзор Neverwinter Nights: Enhanced Editi...
Обзор Neverwinter Nights: Enhanced EditiСегодня мы поговорим о достаточно интересной игре, которая выглядит привлекательно, приносит массу удовол...
Предварительный обзор Logitech 4K Pro Ma...
Предварительный обзор Logitech 4K Pro MaСегодня мы поговорим о достаточно уникальной веб-камере, которую создали специально для использования с м...
Galaxy A80 и его фунции...
Galaxy A80 и его фунцииКомпания Samsung выпустила компактную модель смартфона бюджетного варианта под названием Samsung Galaxy ...
Мощная модель от Samsung Galaxy A20e...
Мощная модель от Samsung Galaxy A20eКомпания Samsung выпустила отличную новинку с хорошей начинкой под названием Samsung Galaxy A20e. Аппара...
Топовая модель Galaxy Tab S5...
Топовая модель Galaxy Tab S5Компания Samsung выпустила новый мощный планшет среднего варианта под названием Galaxy Tab S5e.Аппарат им...
Мощная новинка Galaxy Note 10...
Мощная новинка Galaxy Note 10Компания Samsung выпустила флагманский смартфон бюджетного варианта под названием Galaxy Note 10. Функции...
Топовая модель Honor MagicBook 14 ...
Топовая модель Honor MagicBook 14 Компания Honor выпустила отличный ноутбук с хорошей начинкой под названием Honor MagicBook 14. Аппарат им...


Обзор Razer Tetra (RZ04-02920200-R3G1). Гарнитура для чатовОбзор Razer Tetra (RZ04-02920200-R3G1). Гарнитура для чатов
Обзор Philips 272E1CA. Недорогой 27-дюймовый монитор с изогнутой матрицейОбзор Philips 272E1CA. Недорогой 27-дюймовый монитор с изогнутой матрицей
Обзор AOC AGON AG272FCX6. 27-дюймовый игровой монитор 165 ГцОбзор AOC AGON AG272FCX6. 27-дюймовый игровой монитор 165 Гц
Обзор Corsair K70 RGB MK.2 (CH-9109010-NA). Топовая механическая клавиатураОбзор Corsair K70 RGB MK.2 (CH-9109010-NA). Топовая механическая клавиатура
Обзор THERMALTAKE UX200 ARGB (CL-P065-AL12SW-A). Недорогое и эффективное башенное охлаждениеОбзор THERMALTAKE UX200 ARGB (CL-P065-AL12SW-A). Недорогое и эффективное башенное охлаждение
Обзор Neverwinter Nights: Enhanced Editi...
Обзор Neverwinter Nights: Enhanced EditiСегодня мы поговорим о достаточно интересной игре, которая выглядит привлекательно, приносит массу удовол...
Предварительный обзор Logitech 4K Pro Ma...
Предварительный обзор Logitech 4K Pro MaСегодня мы поговорим о достаточно уникальной веб-камере, которую создали специально для использования с м...
Предварительный обзор Redmi K30. Ярко мо...
Предварительный обзор Redmi K30. Ярко моПришло время поговорить о достаточно интересном смартфоне, который буквально вчера официально анонсировал...
Обзор Edna & Harvey: The Breakout. Класс...
Обзор Edna & Harvey: The Breakout. КлассДавайте поговорим о достаточно интересной игре, которая когда-то давно радовала пользователей своими инте...
Предварительный обзор Cougar Conquer 2. ...
Предварительный обзор Cougar Conquer 2. Давайте поговорим о достаточно интересном компьютерном корпусе, который выглядит привлекательно и может п...
Обзор Dead End Job. Очень яркая игрушка...
Обзор Dead End Job. Очень яркая игрушкаПришло время окунуться в мир борьбы с привидениями — в этот раз у нас на обзоре довольно необычная игра, ...
Обзор Life is Strange 2. Тронет за душу...
Обзор Life is Strange 2. Тронет за душуСегодня мы поговорим о довольно необычной игре, которая нацелена на то, чтобы рассказать вам душевную ист...
Предварительный обзор Huawei Band 4 Pro....
Предварительный обзор Huawei Band 4 Pro.Сегодня официально представили новый умный браслет-часы от компании Huawei, которые выглядят крайне привл...
Предварительный обзор Xigmatek Lamiya. О...
Предварительный обзор Xigmatek Lamiya. ОДовольно часто на рынок выходят заурядные корпуса, которые тяжело рекомендовать при всем желании. Однако ...
Предварительный обзор Nokia 2.3. Стильны...
Предварительный обзор Nokia 2.3. СтильныСегодня мы поговорим о новом смартфоне компании Nokia, который выглядит довольно интересно, может похваст...
Huawei представила в России СХД с ИИ без...
Huawei представила в России СХД с ИИ без5 декабря в Москве состоялась презентация компании Huawei, где была представлена новая система хранения д...
Обзор Busfor. Покупаем билеты на автобус...
Обзор Busfor. Покупаем билеты на автобусМы довольно часто рассказываем вам об играх и различных приложениях, которые позволяют расслабляться и по...
﻿
МегаОбзорМегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выдано РоскомнадзоромМегаОбзор
MegaObzor в социальных сетях:
Яндекс.Метрика
2006-2020 © MegaObzor