AOC представила игровые гарнитуры GH200 и GH300

Компания AOC у всех на слуху благодаря своим мониторам. Теперь компания выпускает еще и игровые гарнитуры. Производитель представил две модели GH200 и GH300.

Обе гарнитуры в целом идентичны, одинаковая конструкция наушников, 50 мм драйверы и съемный микрофон. Искусственная кожа с набивкой из пеноматериала с эффектом памяти обеспечивает комфортное ношение наушников.

Гарнитура AOC GH200 идеально подходит для ПК, консолей или мобильных устройств. Длина плетеного кабеля составляет 2 м. GH200 предлагает стерео звук 2.0.

Версия AOC GH300 имеет яркую RGB-подсветку с 4 режимами освещения. Гарнитура предлагает виртуальный объемный звук 7.1. Подключение наушников осуществляет через USB-кабель длиной 2 метра. В комплекте с гарнитурой имеется пульт дистанционного управления, для регулировки громкости, включения и выключения микрофона.

Обе модели поступят в продажу в мае.
Комментарии и отзывы AOC GH200 и GH300
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