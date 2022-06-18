AOC представила игровой монитор AGON Pro AG344UXM с частотой обновления 170 Гц

Представлен новый игровой монитор AOC AGON Pro AG344UXM.

AOC AGON Pro AG344UXM оснащен мини-светодиодной подсветкой. IPS-дисплей с разрешением 3440 × 1440 пикселей предлагает 10-битную панель, широкий охват цветовой гаммы, включая 99% DCI-P3 и 100% sRGB. Монитор обеспечивает высокую частоту обновления до 170 Гц, поддержку DisplayHDR 1000, время отклика 1 мс GtG, а также совместимость с G-Sync и Adaptive-Sync.

На задней панели есть разъем DisplayPort 1.4 и HDMI 2.1, также есть 4-портовый USB-концентратор и KVM-переключатель для управления устройствами подключенными через USB-C.

Игровой монитор AOC AGON Pro AG344UXM будет доступен с июля 2022 года по цене 1 749 долларов.
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