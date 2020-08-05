AOC представила игровой монитор AOC AG273QXP с разрешением 2K

В линейку игровых мониторов Agon AOC добавила интересную модель с высокими техническими показателями. AOC AG273QXP имеет 27 дюймовую IPS панель с частотой обновления 165 Гц и временем отклика 1 мс. Разрешение монитора составляет 2560 на 1440.

Монитор поддерживает динамическую частоту обновления AMD FreeSync. Монитор охватывает до 133% цветового пространства sRGB и 98% охвата AdobeRGB и DCI-P3. Подставка предлагает регулировку во всех направления, поворот, наклон, высота и портретный режим. Также есть крепление для VESA 75 на 75 мм. На задней панели есть два порта DisplayPort 1.4 и два порта HDMI 2.0, а также USB концентратор с двумя портами USB 3.2. Монитор не имеет динамиков.

Рыночная стоимость монитора AOC AG273QXP составляет около 489 долларов.
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