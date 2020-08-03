AOC представила игровой монитор серии Agon AG251FZ2E

AOC является крупным игроком на рынке игровых мониторов. Серия Agon пополнилась новой моделью AOC Agon AG251FZ2E. 24,5 дюймовый монитор является приемников монитора AG251FZ. Разрешением монитора составляет 1920 на 1080 пикселей. Яркость монитора 400 кд/м2. Широкие углы обзора 170 градусов. Плотность пикселей в значении 110 PPI.

Модель имеет TN матрицу и частоту обновления 240 Гц, время отклика 1 мс - идеальное сочетание для геймеров. Монитор поддерживает технологию AMD FreeSync Premium и LCF (низкая компенсация частоты кадров). Регулируется монитор по высоте, по сторонам, углу наклона и есть расположение портрета. Новинка имеет крепление для наушников. Agon AG251FZ2E поддерживает крепление VESA 100 на 100 мм. Разъемы на задней панели: два порта DisplayPort 1.2, один HDMI 2.0, один HDMI 1.4, DVI и VGA. USB концентратор имеет 4 разъема USB 3.0.

Монитор AOC Agon AG251FZ2E появится в продаже в августе по цене 409 долларов.