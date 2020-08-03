AOC представила игровой монитор серии Agon AG251FZ2E

Модель имеет TN матрицу и частоту обновления 240 Гц, время отклика 1 мс - идеальное сочетание для геймеров. Монитор поддерживает технологию AMD FreeSync Premium и LCF (низкая компенсация частоты кадров). Регулируется монитор по высоте, по сторонам, углу наклона и есть расположение портрета. Новинка имеет крепление для наушников. Agon AG251FZ2E поддерживает крепление VESA 100 на 100 мм. Разъемы на задней панели: два порта DisplayPort 1.2, один HDMI 2.0, один HDMI 1.4, DVI и VGA. USB концентратор имеет 4 разъема USB 3.0.
Монитор AOC Agon AG251FZ2E появится в продаже в августе по цене 409 долларов.