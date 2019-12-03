AOC представила монитор AGON AG493UCX

АОС AGON AG493UCX имеет кривизну 1800R и использует матрицу VA с разрешением 5120 х 1440. Частота обновления экрана составляет 120 Гц, а время отклика 1 мс. Монитор покрывает 93% цветовой гаммы и имеет контрастность 3000: 1, максимальная яркость 550 кд/м². Углы обзора AGON AG493UCX равны 178 °.

Монитор поставляется с поддержкой адаптивной синхронизации Nvidia и AMD, а также с технологией подсветки MBR (Motion Blur Reduction). Экран откалиброван с завода. Имеются два порта DisplayPort 1.4, два HDMI 2.0,один разъем USB Type-C, три разъема USB3.2 Gen1 и аудиоразъем. Монитор оборудован двумя 5 Вт встроенными динамиками.

Модель имеет режим наклона, поворота и регулировку по высоте. Этот монитор сертифицирован VESA DisplayHDR 400 и поставляется с настенным креплением и пультом дистанционного управления для навигации по экранному меню. Информация о ценах и наличии еще не известна.