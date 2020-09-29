AOC представила три новых монитора линейки E2

Один из ведущих брендов на рынке мониторов компания AOC представила три новых монитора линейки E2. В линейку входят модели Q32E2N, U32E2N и Q34E2A.

Две модели предлагают 31,5 дюймовый экран, модель Q32E2N с максимальным разрешением QHD и модель U32E2N с разрешением 4K (UHD). Также есть 34 дюймовый монитор Q32E2A. Все модели поддерживают технологию Adaptive-Sync.

AOC Q32E2N

Монитор Q32E2N оснащен VA-панелью, максимальная контрастность 3000: 1. Частота обновления экрана составляет 75 Гц. Q32E2N имеет тонкие рамки вокруг экрана.

AOC U32E2N

31,5-дюймовый U32E2N также имеет VA-панель с максимальным разрешением 3840 x 2160 пикселей. Частота обновления экрана 60 Гц. Монитор отличается стильным дизайном без рамок. Модель U32E2N обеспечивает качество картинки даже в ярко освещенном помещении.

AOC Q34E2A

Модель Q34E2A предлагает IPS-панель с разрешением 2560 x 1080 пикселей. Соотношение сторон 21: 9, идеальный вариант для профессиональных приложений.

Линейка E2 разрабатывалась для пользователей, которым необходимо качественное изображение. Подставка регулируется, есть поддержка под крепление VESA 100 на 100 мм. Мониторы имеют широкие углы обзоры 178 градусов и способны отображать 16,7 миллионов цветов. Для подключения модели используют разъемы HDMI и DisplayPort.

Мониторы AOC Q32E2N, U32E2N и Q34E2A поступят в продажу в октябре 2020 года по ориентировочным ценам 20 189 рублей, 34 779 рублей и 23 429 рублей соответственно.
Комментарии и отзывы AOC Q32E2N, U32E2N и Q34E2A
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