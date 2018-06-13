AOC представляет G1 – новую линейку игровых мониторов начального уровня

2018-06-13, Автор - Нияз Дусталев; Продукт - AOC C24G1; [62]
AOC, один из ведущих мировых брендов на рынке мониторов, анонсирует релиз линейки G1, которая будет состоять из трех изогнутых моделей C24G1, C27G1 и C32G1 с диагональю экрана 23,6 дюйма (59,94 см), 27 дюймов (68,58 см) и 31,5 дюймов (80,01 см) соответственно. Дизайн с красными вставками и агрессивные изгибы (от 1500R до 1800R) гарантируют отличный игровой опыт с эффектом полного погружения. Новая линейка оснащена VA-панелями и поддерживает разрешение Full HD (1920x1080 пикселей). Мониторы ориентированы на увлеченных геймеров и обеспечивают изображение с высокой контрастностью, глубокими черными и насыщенными яркими цветами.Частота обновления 144 Гц, время отклика 1 мс MPRT (Moving Picture Response Time), а углы обзора составляют 178°/178°. Плавной работе игр способствуют технологии AMD FreeSync, которая устраняет разрывы, Low Input Lag для быстрой визуальной обратной связи, AOC Game Color для легкой регулировки насыщенности и детализации изображения, а также совершенно новая технология Dial Point, которая помогает игрокам точнее целиться в шутерах от первого лица.

Игровой монитор AOC C24G1

Изогнутый (радиус кривизны 1500R), 144 Гц, 1 мс, Low Input Lag, FreeSync и эргономичная подставка.
Геймерам больше не придется выбирать между элегантным дизайном, быстрой матрицей, точной цветопередачей и изогнутым экраном, обеспечивающим погружение в игру. В новой линейке мониторов все эти преимущества объединены.

AOC G1 – это совершенно новый уровень дизайна. Все модели производятся без рамок с трех сторон, благодаря чему выглядят компактно и могут объединяться в бесшовные мультимониторные системы, превращаясь в мощные игровые станции. Два монитора из новой линейки (C24G1 и C27G1) оборудованы эргономичной стойкой с регулировкой высоты до 130 мм и углами поворота -35°/+35°, так что геймеры могут установить их в оптимальном для себя положении. Благодаря кривизне с очень небольшим радиусом 1500R (C24G1) или 1800R (C27G1 и C32G1), пользователь сможет полностью погрузиться в виртуальный мир.
Все три модели оснащены технологией AMD FreeSync, которая синхронизирует работу графического процессора и монитора. Таким образом сокращаются задержки и рывки, вызванные вертикальной синхронизацией или несогласованностью кадров. Частота обновления 144 Гц и быстрое время отклика 1 мс (1 мс MPRT, возможность настройки до 4 мс GtG) обеспечивают ощущение погруженияв игру, резко снижая эффект размытия кадра при быстром движении. Линейка G1 отличается очень низкой задержкой ввода. Это означает, что действия пользователей преобразуются в изображение без заминок, вызванных работой монитора.

Благодаря еще одной уникальной функции AOC Game Color, пользователи могут изменять насыщенность цвета для лучшего уровня серого и детализации изображения. В мониторах есть возможность как самостоятельно настраивать цвет, перезапись пикселей и другие опции, так и использовать один из трех геймерских режимов – для шутеров от первого лица, гонок и стратегий в реальном времени.
Геймеры-ветераны еще помнят дни, когда им приходилось отмечать центральную точку экрана маркером или наклейкой. Теперь эта возможность встроена в монитор: функция AOC Dial Point размещает прицел на экране, чтобы облегчить задачу любителям шутеров.
VA-панели линейки G1 сочетают в себе лучшие характеристики панелей TN и IPS, и даже больше. Углы обзора соответствуют обычным панелям IPS (178/178), а частота обновления 144 Гц и время отклика 1 мс такие же, как у TN-панелей, при этом четкость и углы обзора – значительно лучше. Помимо этого, контрастность VA-панелей в 2-3 раза выше, чем у TN и IPS.

AOC G1 обеспечивает широкие возможности для подключения: 2 x HDMI, DisplayPort и VGA для устаревших источников сигнала.
Играть теперь можно будет часами: мониторы G1 оснащены режимом Low Blue Mode, который сокращает потенциально опасное синее свечение. Технология Flicker-Free настраивает подсветку в соответствии с постоянным током, а не широтно-импульсной модуляцией.
Изогнутый 23,6-дюймовый монитор C24G1 и изогнутый 27-дюймовый C27G1 появятся в продаже в июле 2018 года по ориентировочной цене 14 589 и 18 249 рублей соответственно. Большой изогнутый 32-дюймовый C32G1 станет доступным в августе 2018 года по ориентировочной цене 21 919 рублей.


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