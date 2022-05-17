AOC представляет игровой дисплей AGON PRO AG274QZM с частотой обновления 240 Гц

Компания AOC выпустила новый игровой монитор AGON PRO AG274QZM с 27-дюймовым дисплеем QHD (2560x1440) и частотой обновления 240 Гц. Он построен на MiniLED IPS-панели. AG274QZM прекрасно сочетается с яркими и точными цветами которая имеет 576 зон затемнения. Время отклика монитора составляет 1 мс.

Монитор совместим с NVIDIA G-Sync, сертифицирован по стандарту VESA DisplayHDR 1000. На задней панели реализована подсветка Light FX RGB. В комплектацию также входит контроллер QuickSwitch в форме шайбы для простой настройки параметров экранного меню.

Подставка со встроенным управлением кабелями обеспечивает регулировку высоты, наклона, поворота и портретного режима. Монитор AGON PRO AG274QZM поддерживает подключение USB-C с мощностью 65 Вт для зарядки и питания подключенных ноутбуков. Благодаря 4 портам USB 3.2 монитор может выступать в качестве док-станции для подключения дополнительных периферийных устройств, таких как клавиатура, мышь и т. д.

AGON PRO AG274QZM будет доступен с июня 2022 года по рекомендованной цене 1249,99 долларов.