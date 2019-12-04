AOC представляет монитор AGON G493UCX

AOC анонсировала новое дополнение к своей линейке игровых мониторов AGON G493UCX. Это монитор с диагональю 49 дюйма и разрешением 4K с соотношением сторон Super Ultra-Wide 32: 9. Тип панели VA, который обещает увеличить контрастность по сравнению с типичными в панелях IPS (3000: 1). AOC обещает частоту обновления 120 Гц с временем отклика 1 мс (MPRT) с подсветкой MBR. Также есть поддержка технологий VRR, таких как FreeSync и G-Sync.

Яркость дисплея составляет 550 кд / м², также дисплей откалиброван на заводе-изготовителе и поставляется с гарантированным dE <2 и охватом 16,7 миллионов цветов при 93% DCI-P3 охват гаммы (и 121% охвата sRGB). Имеет входы / выходы 2x DisplayPort 1.4, 2x HDMI 2.0, 1x USB type-C, 3x USB-портами и 1x аудиовыходом. Динамики 2x 5 Вт встроены в экран, а подставка обеспечивает регулировку наклона, высоты и поворота.