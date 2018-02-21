AOC скоро выпустит AGON AG352UCG6

На Intel Extreme Masters в Катовице специалист по мониторам AOC, продемонстрирует наиболее конкурентоспособную линейку игровых дисплеев, чтобы когда-либо присутствовать на мероприятии esports. Эти мониторы имеют GSYNC основаны на 35-дюймовой криволинейной панели MVA с кривизной 1800R и разрешением UltraWide QHD 3440x1440 и будет иметь частоту обновления 120 Гц.Технические характеристики: максимальная яркость 300 кд / м2, контрастность 2500: 1, время отклика 4 мс и углы обзора 178 градусов. На дисплее будут установлены разъемы HDMI 1.4 и DisplayPort 1.2, а также концентратор USB 3.0. AOC не раскрывает никаких подробностей относительно цены, но монитор должен быть доступен где-то в мае 2018 года.