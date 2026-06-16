AOC выпустила геймерский монитор с 360 Гц

Помимо высокой скорости работы панели, новинка предлагает хорошие возможности для работы с цветом. 10-битная панель (8 бит + FRC) охватывает 100% цветового пространства sRGB, 99% DCI-P3 и 98% Adobe RGB. По данным AOC, каждый экземпляр проходит заводскую калибровку с показателем Delta E менее 2. Также доступны 12-осевые настройки цветопередачи, благодаря чему монитор подойдёт не только для игр, но и для обработки фотографий и видеомонтажа. Ещё монитор поддерживает режимы Picture-in-Picture и Picture-by-Picture для одновременной работы с двумя устройствами, что в определённых сценариях может быть очень удобным решением, если у вас два ПК на разных операционных системах, между которыми нужно постоянно переключаться.