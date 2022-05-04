AOC выпустила сверхширокий 34-дюймовый монитор CU34P2C с портом USB-C мощностью 65 Вт

Компания AOC, специалист по дисплеям, представила 34-дюймовый монитор AOC CU34P2C, последнее дополнение к своей первоклассной бизнес-серии P2. Этот изогнутый сверхширокий монитор (1500R) с соотношением сторон 21:9 отличается насыщенными и яркими цветами и очень высокое разрешение UWQHD (3440 x 1440 пикселей).

Благодаря встроенному разъему USB-C CU34P2C может заряжать и питать ноутбуки мощностью до 65 Вт, дополнительно увеличивая площадь экрана вместе с ноутбуком. Более того, 4-портовый USB-концентратор монитора обеспечивает доступ к устройствам (например, клавиатуре, мыши и т. д.), подключенным с помощью одного кабеля USB-C.

CU34P2C оснащен панелью VA, которая воспроизводит живые изображения со статической контрастностью 3000:1 для чернильно-глубоких черных и насыщенных насыщенных цветов с широкой цветовой гаммой (120 % sRGB, 89 % AdobeRGB). Благодаря пиковой яркости 300 нит монитор CU34P2C может работать как при ярком окружающем освещении, так и при непрямом солнечном свете, а его широкие углы обзора (178°/178°) повышают комфортность просмотра для другого человека, одновременно смотрящего на экран.

Благодаря частоте обновления 100 Гц, Adaptive-Sync и времени отклика 1 мс MPRT / 4 мс GtG, CU34P2C является компетентным игровым монитором, а также устройством для киномана с высокой контрастностью (3000: 1) и холстом 21: 9. Оснащенный двумя динамиками мощностью 3 Вт и разъемом для наушников, CU34P2C дополняет аудиовизуальные возможности.

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