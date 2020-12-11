AOC выпустили сверхширокий 32: 9 игровой монитор AG493UCX

AOC анонсировали выпуск нового широкоформатного монитора AGON AG493UCX с диагональю 49 дюймов (124 см) с соотношением сторон 32: 9.
Можно сказать, что это просто два 27-дюймовых QHD монитора, соединенные в один больший AG493UCX, имеющий без рамочную конструкцию, для обеспечения большего комфорта во время его использования. Как один из представителей семейства AGON, AG493UCX имеет параметры профессионального игрового монитора: частота обновления 120 Гц, MPRT 1 мс, DisplayHDR 400 и FreeSync Premium Pro. А благодаря гигантскому разрешению экрана в 5120x1440 пикселей, вы сможете использовать режим "Картинка в Картинке"(Picture by Picture), благодаря которому можно разделить монитор на два более малых экрана. Данный режим является отличным средством повышения производительности контентмейкеров, обычных пользователей YouTube и Стримеров.

Монитор оснащен бесшовной VA-панелью и имеет изгиб 1800R, покрывая периферийное зрение пользователя слева и справа. Чтобы эффективнее использовать большое пространство экрана, пользователи смогут разделить одно большое изображение на два небольших 16:9 экрана благодаря функции «Picture by Picture». При одновременном использовании двух ПК пользователи могут даже воспользоваться переключателем KVM и использовать один набор периферии для обоих PC - отличный вариант для геймеров, которые используют дополнительный ПК для прямых трансляций.
AOC AGON AG493UCX будет доступен в Европе в конце декабря 2020 года по розничной цене 899 фунтов стерлингов / 899 евро.

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