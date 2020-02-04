AORUS представила монитор с частотой обновления 165 гц

2020-02-04, Автор - Салават Шайхутдинов; Продукт - AORUS F127Q; [115]
AORUS представила новый игровой монитор F127Q. Монитор оснащен 27-дюймовой QHD-панелью (разрешение 2560x1440) с соотношением сторон 16: 9 и частотой обновления 165 Гц. Поддерживает технологию AMD Radeon FreeSync, которая устраняет прерывистый игровой процесс и битые кадры для создания плавного изображения.

AORUS F127Q является один из самых быстрых игровых мониторов на рынке, которое использует усовершенствованную 10-битную (8 бит + FRC) технологию цветного дисплея IPS, которая дает широкие углы обзора с 178/178 градусами.

Оснащен стандартом DCI-P3, используемого для проецирования цифровых фильмов, и имеет больше красного и зеленого цветов, что делает его более мощным и резким, позволяя пользователям видеть более реалистичные цвета. Также с высоким динамическим диапазоном (HDR) обеспечивает лучшую контрастность и точность цветопередачи, а также более яркие цвета по сравнению с дисплеями со стандартным динамическим диапазоном (SDR). AORUS Aim Stabilizer уменьшает размытость изображения и позволяет игрокам сохранять исключительную четкость в игре для более плавного восприятия.

Кроме того, панель инструментов AORUS в режиме реального времени отображает важную информацию об оборудовании, такую ​​как напряжение процессора, тактовая частота, температура, скорость вращения вентиляторов и другие эксклюзивные функции AORUS, такие как GameAssist.

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