ARCTIC анонсировала белый вентилятор P12 PWM PST A-RGB

ARCTIC анонсировала вентилятор P12 PWM PST A-RGB в белом дизайне.

Белая версия предлагает те же функции, что и черная версия. ARCTIC P12 PWM PST A-RGB имеет 12 встроенных светодиода совместимых с ПО RGB от сторонних производителей, включая Asus Aura Sync, Gigabyte RGB Fusion 2.0, MSI Mystic Light Sync и ASRock Polychrome Sync.

Прорезиненные контактные поверхности снижают вибрацию при работе. Максимальная скорость вращения вентилятора составляет 2000 Об/мин. Кабели вентилятора и A-RGB имеют встроенный Y-разветвитель, что упрощает подключение и управление дополнительными вентиляторами. Благодаря высокому статическому давлению ARCTIC P12 PWM PST A-RGB подходит для радиаторов сжо.

На вентилятор распространяется 6 лет гарантии от производителя. Новинка также доступна в комплекте из трех штук. Стоимость вентилятора составляет 25,99 долларов.