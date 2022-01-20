ARCTIC отзывает термопасту MX-5 из-за дефекта

Компания ARCTIC известна по всему миру благодаря компонентам систем охлаждения, в том числе из-за термопасты серии MX. Недавно вышедшая термопаста MX-5 оказалась с дефектом. Согласно заявлению производителя, в продажу попала бракованная партия, снятая с производства. ARCTIC объясняет, что в составе термопасты содержатся «аномалии в отношении консистенции и сроке хранения», что приводит к повышенному выделению масла в пасте и преждевременному затвердеванию. Кроме того, это может вызвать «неблагоприятные последствия и трудности с нанесением». Бракованная партия уже выявлена и отозвана.

Если вы приобрели ARCTIC MX-5 и считаете, что она с дефектом, можете связаться с ARCTIC через страницу поддержки. Затронутые продукты могут быть возвращены и заменены без исключения.