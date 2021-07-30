ARCTIC представила кронштейн X1 и X1-3D для мониторов

ARCTIC представила новые кронштейны X1 и X1-3D для мониторов. Они отличаются продуманным дизайном и выдерживают нагрузку до 15 кг.

X1 и X1-3D обеспечивают гибкость при размещении монитора, обеспечивая аккуратное рабочее пространство и прокладку кабелей. ARCTIC X1 регулируется по высоте и позволяет монитору вращаться на 360°, поворачиваться на 180° и наклоняться до 15°. ARCTIC X1-3D предлагает более широкие возможности для регулировки. В дополнение к этому, кронштейны обеспечивают удобную прокладку проводов.

Кронштейны можно установить на столе с помощью зажима для стола, а также на стену благодаря поддержке VESA 75x75 и VESA 100x100, что позволяет повесить мониторы диагональю до 49 дюймов.

Кронштейны ARCTIC X1 и X1-3D доступны по цене 37,99 и 63,99 евро соответственно.
Комментарии и отзывы ARCTIC X1 и X1-3D
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