Производитель систем охлаждения для ПК компания ARCTIC представила новую термопасту MX-5. Новое поколение имеет улучшенный состав в основе которого используются углеродные микрочастицы. Термопаста доступна в вариантах от 2 до 50 граммов, есть версия со специальным шпателем для распределения термопасты.

ARCTIC MX-5 можно наносить на процессор ПК, включая графический процессор, а также на процессоры ноутбука или консоли. MX-5 не содержит металлов, поэтому исключается возможность появления коротких замыканий и коррозии.

Термопаста ARCTIC MX-5 продается по цене от 5,89 долларов.