ARCTIC расширяет ассортимент кулеров серии Freezer 35

Компания ARCTIC расширяет ассортимент кулеров, представив линейку башенных кулеров Freezer 35, идентичных по характеристикам, но отличающихся по конструктивных особенностям. В дополнение к стандартным Freezer i35 / Freezer A35 и представленным ранее A-RGB моделям Freezer i35 A-RGB и Freezer A35 A-RGB присоединяются кулеры с RGB-подсветкой Freezer i35 RGB и Freezer A35 RGB.

Кулеры оснащены четырьмя смещенными тепловыми трубками, алюминиевым радиатором и 120 мм вентилятором. Кроме того, в моделях используется усовершенствованная система крепления с подпружиненными винтами, обеспечивающая оптимальное прижимное усилие и равномерное распределение термопасты. Freezer i35 RGB и Freezer A35 RGB оснащены 12 аналоговыми RGB-светодиодами. Максимальная скорость вентиляторов достигает 1800 Об/мин (Freezer i35 / Freezer A35) и до 1700 Об/мин (Freezer i35 RGB и Freezer A35 RGB). Совместимость с разъемами Intel LGA 1700, 1200 и 115x и AMD AM4.

Поступят новые кулеры в продажу в феврале 2022 года.