ASRock готовит видеокарты серии Radeon RX 6800 Sub Zero в серебристом дизайне

ASRock работает над видеокартами серии Radeon RX 6800, под название Sub Zero. Модельный ряд основан на эталонной версии, но получат полностью глянцевый серебристый дизайн, включая кожух, радиатор, вентиляторы и металлическую пластину. Ожидается, что Radeon RX 6800 Sub Zero будут оснащаться лучшими кристаллами Big Navi GPU и покорят отметку в 3 МГц.

ASRock Radeon RX 6800 Sub Zero оснащена массивным радиатором с тремя вентиляторами. Для подключения монитора есть два порта DisplaPort, один HDMI и один порт USB Type-C. Серия RX 6800 Sub Zero будет включать оба варианта RX 6800 XT и RX 6800. Карты получат заводской разгон. О дате выхода пока ничего не известно, ожидаем увидеть видеокарты к концу года.