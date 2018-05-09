ASUS C622AQH для корпоративного сектора

Официально представлен монитор ASUS C622AQH, который создавали специально для бизнес-пользователей. У него диагональ дисплея составляет 21,5 дюйма при разрешении 1920 на 1080 точек, матрица построена по технологии IPS с широкими углами обзора и временем отклика 5 мс. Это идеальное устройство для работы в офисе — нет ничего лишнего, пользователь получает идеальную модель на тот случай, если ему нужно работать с документами, почтой и прочими штуками. С другой стороны, нужно понимать, что в корпоративном секторе уже давно доминируют другие компании со своими недорогими решениями. Сможет ли компания победить конкурентов за счет качества и низкой стоимости — узнаем совсем скоро. Пока что цены у монитора нет, так что оценивать его в сравнении с конкурентами мы никак не можем.