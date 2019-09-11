ASUS CG32UQ создан для консолей

Официально представлен новый монитор ASUS CG32UQ, который создан специально для фанатов консольного гейминга. Главная фишка монитора в его диагонали, которая составляет 31,5 дюйма при разрешении 3840 на 2160 точек. Стоит отметить, что для консолей этого даже многовато, ведь у той же PS4 Pro нет родного разрешения 4К, там идет апскейл с FullHD до 2К и до 4К. Но, если вы действительно любите играть на консоли в игры и хотите получать от этого максимум удовольствия, то самое время посмотреть в сторону данной модели. У ASUS CG32UQ есть все шансы стать лучшим решением на рынке для владельцев консоли, вот только цену пока что никто не называет. Видимо, боятся спугнуть потенциальных покупателей своей новинки завышенным ценником, да?