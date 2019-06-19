ASUS Designo MX27UCS выглядит шикарно

2019-06-19, Автор - Влад Волошин; Продукт - ASUS Designo MX27UCS; [80]
Официально представлен новый стильный монитор ASUS Designo MX27UCS, который создавали специально для тех пользователей, которые устали от старых FullHD мониторов и хотят нечто большее. У данной модели разрешение составляет 4К, а диагональ достигает 27 дюймов. То есть, картинка максимально плотная и яркая — можно работать с фото или видео, играть в игры, смотреть фильмы и просто общаться в социальных сетях. Картинка настолько достойная, что можно смело посоветовать этот монитор абсолютно всем, кто только хочет приобрести себе качественное устройство. Хотя, цена на ASUS Designo MX27UCS пока что не озвучена, можно смело говорить о том, что это лучший вариант на текущий момент для тех, кто не целится на диагональ выше 27 дюймов.


Комментарии и отзывы ASUS Designo MX27UCS
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