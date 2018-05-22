ASUS PG27UQ Ultra HD 144Hz GSYNC HDR будет стоить 2500 Евро

Несколько дней назад сообщалось, что Ultra HD 144Hz HDR совместимый с G-Sync от ACER начал продаваться в NewEgg.ASUS PG27UQ предлагает 27-дюймовую Ultra HD панель с GSYNC HDR 144 Гц. Она имеет 384 локальных зоны затемнения и будет иметь максимальную яркость 1000 нит и поддерживает цветовое пространство dci-p3.

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