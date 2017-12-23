ASUS ProArt PA27AC 27-дюймовый WQHD HDR профессиональный монитор

ASUS начала выпуск своего 27-дюймового WQHD HDR профессионального монитора ProArt PA27AC для графических дизайнеров, фотографов или тех, кто ищет высокую точность цветопередачи. 27-дюймовый монитор светодиодной подсветки IPS имеет собственное разрешение 2560 x 1440 пикселей и довольно застенчивую яркость 400 кд / м2 для HDR.Используя технологию калибровки ASUS ProArt Calibration Technology - предлагает расширенные настройки, включая 14-битную таблицу поиска для точности цвета и равномерности 5 × 5 сетки, время отклика 5 мс (GTG) и углы обзора 178/178 градусов, ProArt PA27AC оснащен встроенным контроллером, в стереодинамиках (2Wx2 Stereo RMS) и имеет 2x порта Thunderbolt 3 (1x In, 1x Out), 1x порт HDMI 2.0, 1x порт DisplayPort 1.2 и 2 порта HDMI 1.4.ASUS ProArt ™ PA27AC - это первый в мире 27-дюймовый HDR400 с Thunderbolt ™ 3. Он оснащен панелью WQHD IPS с 4-сторонней бескаркасной конструкцией и широкой 100% цветовой гаммой sRGB. До 400 нит яркости и HDR-10 обеспечивают жизненный опыт.