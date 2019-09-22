ASUS ProArt PA34VC обзор профессионального дисплея

В последние годы 34 дюймовые мониторы пользуются большой популярностью не только среди геймеров, но и творческих людей. Первые довольны большим погружением в игровой мир, вторые - большим количеством места на рабочем столе, которое может использоваться в рабочих приложениях.

Изогнутый монитор имеет поддержку FreeSync, частота обновления экрана до 100 Гц и 5 мс время отклика. IPS дисплей с разрешение 3440 x 1440 пикселей, а соотношение сторон 21: 9. Заявленная яркость максимум 300 кд / м², Коэффициент контрастности равна 1000: 1.

На задней панели расположились один DisplayPort, два HDMI порта, два Thunderbolt разъема и четыре USB 3.0. Монитор можно регулировать по высоте. Asus выпускает модель с заводской калибровкой.

Стоимость ASUS ProArt PA34VC около 1200 евро.