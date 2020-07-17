ASUS ROG Gaming Phone 3 получит уникальную функцию

У большинства игровых смартфонов есть одна общая беда — пользователи не могут с комфортом наслаждаться мощностью гаджета, так как шутеры на сенсорном экране очень неудобны. Чтобы как-то изменить эту ситуацию, в смартфоне ASUS ROG Gaming Phone 3, который должны показать совсем скоро, компания сделает упор на дополнительные сенсорные триггеры, которые позволят стрелять при помощи нажатий на них. Не совсем понимаем, как это будет реализовано в играх и в каких именно проектах будет такая функция поддерживаться, но это действительно очень интересно и круто. У игроков появится возможность комфортнее стрелять и прицеливаться одновременно. Ждем анонс нового гаджета и можно будет говорить более подробно о данном смартфоне мечты.