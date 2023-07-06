ASUS ROG Matrix GeForce RTX 4090 разогнали до 4,0 ГГц

Известный оверклокер под ником Splave сегодня смог установить мировой рекорд, разогнав видеокарту ASUS ROG Matrix GeForce RTX 4090 до частоты 4 005 МГц. Это первый случай (хотя теперь, вероятно, многие решат заняться вопросом разгона графического чипа до этой частоты) достижения частоты выше отметки в 4,0 ГГц на графическом процессоре в целом. Предыдущая попытка Splave не удалась, и видеокарта остановилась на отметке 3 945 МГц, чего было недостаточно, чтобы привлечь внимание общественности. Новый мировой рекорд был установлен на видеокарте, которая может стать лучшей видеокартой на рынке на текущий момент из-за компонентной базы и не только. Дело в том, что она оснащена тщательно отобранным графическим процессором (за счёт этого он лучше справляется с разгоном и сам разгонный потенциал у него выше), который питается от сложного модуля регулировки напряжения VRM, обеспечивающего до 600 Вт питания (максимальное, которое можно получить с одного разъёма 12VHPWR).

Графический процессор охлаждался с помощью жидкого азота, что является обычным для экстремального разгона. В результате графический процессор NVIDIA AD102 на видеокарте успешно прошел тест GPUPi 32B 3.3 на частоте 4 005 МГц, а затем тест GPUPi 1B 3.3 на частоте 4 020 МГц. Правда, стоит отметить, что GPUPi — это не графический бенчмарк, а программа, которая использует ядра CUDA для вычисления значения числа Пи с точностью до 32 миллиардов десятичных знаков. Соответственно, данная нагрузка не требует разгона аппаратной части графического процессора, такой как нагрузку на себя принимают текстурные блоки, но достижение частоты в 4 ГГц всё равно является весомым достижением.