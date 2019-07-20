ASUS ROG Phone 2 и его характеристика

Ранее ASUS ROG Phone 2 засветился в базе сразу трех китайских регуляторов под кодовыми номерами ASUS_I001DA и ASUS_I001DB, что указывает на выход сразу двух версий смартфона. Различаться они будут мощностью беспроводной зарядки: 30 или 18 Вт. Одной из фишек новинки станет дисплей с частотой обновления 120 Гц.В первый ROG Phone устанавливались специальные версии Snapdragon 845, которые были разогнаны до 2,96 ГГц. Snapdragon 855 Plus поставляется со штатной частотой 2,96 ГГц — есть вероятность, что процессор ROG Phone 2 разгонят до 3 ГГц. В сети уже появились первые «живые» фотографии смартфона.ASUS не раскрывает подробных технических характеристик нового флагмана, но уже подтвердила, что он будет построен на базе новейшего чипсета Qualcomm. По сравнению с оригинальным ROG Phone он получит ощутимую прибавку производительности. Отличие Plus-версии Snapdragon 855 от базовой заключается в увеличении тактовой частоты процессора с 2,84 ГГц до 2,96 ГГц и повышении мощности графического ускорителя Adreno 640 на 15%.О стоимости новинки пока неизвестно.